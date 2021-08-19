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Бурятия присоединилась к кампании «Твой ход! Пешеход»

Бурятия присоединилась к кампании «Твой ход! Пешеход»
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В республике пройдёт свыше 180 мероприятий

В Бурятии дан старт регионального этапа новой всероссийской социальной кампании «Твой ход! Пешеход». Состоится свыше 180 мероприятий в поддержку безопасности пешеходов, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Начальник управления ГИБДД полковник полиции Леонид Минаев отметил важность данного проекта, особенно в преддверии нового учебного года.

- Тысячи школьников пойдут на занятия. Поэтому и водителям, и школьникам, и их родителям не лишним будет повторить правила дорожной безопасности, а также закрепить навыки безопасного поведения на дороге. Я убеждён, что проводимая работа с участниками дорожного движения в рамках социальной кампании принесёт свои положительные результаты, - заявил Леонид Минаев.

Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина отмечает, что треть пострадавших в ДТП – это дети. Поэтому повышение уровня осознанности всех участников дорожного движения она назвала основной целью и задачей всех ведомств. Уполномоченный по правам ребёнка выразила благодарность экспертному центру «Движение без опасности» и готовность принять активное участие в проекте.

В рамках социальной кампании «Твой ход! Пешеход!» запланировано проведение порядка 180 разнообразных мероприятий. Семинары, интерактивные лекции, консультации, игровые механики будут организованы в местах наибольшего сосредоточения участников дорожного движения, включая пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, транспортные предприятия и АЗС, парки и торгово-развлекательные центры.


ГИБДД пешеходы

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