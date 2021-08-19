Общая потребность на предоставление выплат составила около 410 миллионов рублей
Забайкальский край до 1 сентября завершит социальные выплаты жителям, пострадавшим из-за наводнения. Об этом 19 августа на заседании штаба по ликвидации последствий паводков заявил министр социальной защиты региона Евгений Казаченко.
- На данном этапе завершаем работы со списками пострадавших. Общая потребность на предоставление выплат составила почти 410 миллионов рублей. К началу сентября все выплаты произведём. Сейчас по 10 тысяч рублей уже получили 13459 человек, 584 человека – по 50 тысяч, 973 человека по 100 тысяч, - рассказал министр.
Ранее президентом России было поручено упростить процедуру выплат жителям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, а также увеличить объёмы софинансирования работ по восстановлению объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктуры, административных зданий, повреждённых после ЧС на территориях Забайкальского края и других субъектов России с низким уровнем бюджетной обеспеченности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Забайкалье выплаты пострадавшим от паводков завершат до 1 сентября
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