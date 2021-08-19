В Иркутске состоится творческая акция «Граффити Дети»

Участники распишут ограждение детской клинической больницы



Иркутян приглашают присоединиться к творческой акции «Граффити Дети». Проект направлен на художественное оформление детских клинических больниц. Он реализуется уже более 10 лет на всей территории страны.



- В этом году планируется сделать красивым ограждение городской Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы. Это поднимет настроение детей, которые сейчас находятся в стационаре, – рассказывают организаторы акции.



Для участия в творческом проекте необходимо подготовить эскиз росписи ограждения (бетонная панель размером 180 на 360 см), отправить его вместе с заполненной формой заявки на электронную почту irk.molod@gmail.com до 25 августа этого года. 28 и 29 августа все участники смогут воплотить свои идеи на подготовленной площадке. Организаторы предоставят необходимые материалы (фасадная краска, скотч) и инструменты (кисти, валики, кюветы, перчатки).



- Дополнительную информацию о проекте можно уточнить по номерам телефонов: +7 (914) 9036948, +7 (950) 059839, – сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



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