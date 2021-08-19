В Бурятии освободились девять осуждённых за один день

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Освобождённым пожелали впредь не попадать в места лишения свободы



Исправительную колонию №1 в Гусиноозёрске в один день условно-досрочно покинули сразу девять осуждённых, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Перед тем как покинуть колонию, они выступили перед другими осуждёнными и рассказали о том, как добились возможности освободиться досрочно. Освободившиеся призвали других не нарушать режим содержания, работать и стремиться к выходу на свободу.



Заместитель начальника учреждения Василий Юможапов сказал осуждённым напутственные слова и пожелал впредь не нарушать закон и не попадать в места лишения свободы.



Во время отбывания наказания осуждённые возместили ущерб, причинённый в результате преступления, добросовестно относились к труду, активно участвовали в культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Эти обстоятельства сыграли немаловажную роль при рассмотрении судом ходатайств на условно-досрочное освобождение.

