Освобождённым пожелали впредь не попадать в места лишения свободы
Исправительную колонию №1 в Гусиноозёрске в один день условно-досрочно покинули сразу девять осуждённых, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Перед тем как покинуть колонию, они выступили перед другими осуждёнными и рассказали о том, как добились возможности освободиться досрочно. Освободившиеся призвали других не нарушать режим содержания, работать и стремиться к выходу на свободу.
Заместитель начальника учреждения Василий Юможапов сказал осуждённым напутственные слова и пожелал впредь не нарушать закон и не попадать в места лишения свободы.
Во время отбывания наказания осуждённые возместили ущерб, причинённый в результате преступления, добросовестно относились к труду, активно участвовали в культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Эти обстоятельства сыграли немаловажную роль при рассмотрении судом ходатайств на условно-досрочное освобождение.
В Бурятии освободились девять осуждённых за один день
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