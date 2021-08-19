Усть-Ордынский борец стал призёром первенства мира

Фёдор Балтуев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 61 кг



Уроженец Осинского района Усть-Ордынского Бурятского округа Фёдор Балтуев стал бронзовым призёром первенства мира по вольной борьбе среди юниоров до 21 года, которое с 16 по 18 августа проходило в Уфе. Он выступал в весовой категории до 61 кг.



Фёдор провёл четыре схватки. Первые две с явным преимуществом 10:0 выиграл у киргиза и американца. В полуфинале он уступил борцу из Ирана Рахману Амузадхалили, который затем стал победителем первенства мира в этой весовой категории.



В схватке за «бронзу» Фёдор Балтуев одержал уверенную победу над спортсменом из Азербайджана Абулфасом Насыровым, встреча закончилась со счётом 14:3. Серебряную медаль в весе до 61 кг завоевал Равиндер Равиндер (Индия). Ещё одну бронзу получил Алибег Алибегов (Бахрейн).



Напомним, Фёдор Балтуев занимается в иркутском клубе СК «Арена» и учится в государственном училище олимпийского резерва города Иркутска. Его тренерами являются Александр Балтуев и Руслан Борокшонов. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.