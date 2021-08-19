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В Иркутской области возродят Ольхонский дацан

В Иркутской области возродят Ольхонский дацан
Общество,  Фото:пресс-служба Сангхи России
Инициативу буддистов поддержал губернатор региона

Как сообщал «Байкал-Daily» 12 августа состоялась рабочая встреча Дид Хамбо-ламы Буддийской традиционной Сангхи России по Иркутской области Шираба (Алдара) Долгоржапова и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Встреча делегации Сангхи России от Иркутской области с главой региона получилась весьма насыщенной. Стороны обсудили проблемы с условиями землепользования на территории Ольхона. Также был затронут вопрос строительства дацана на острове. Губернатор выразил полную поддержку буддистам Иркутской области в деле возрождения исторических дацанов, а также и возведению в будущем новых.

- А относительно создания условий для возрождения дацана на Ольхоне, я сегодня переговорил с главой района Тыхеевым Андреем Алексеевичем, с которым дальше и будете взаимодействовать, - поддержал инициативу Игорь Кобзев.

Кроме этого, губернатор региона поручил мэру Иркутска Руслану Болотову решить вопрос по предоставлению земельного участка площадью в один гектар в черте города для открытия на этой территории официального представительства института Дид Хамбо-ламы по Иркутской области в столице региона.

Особое внимание также было уделено и вопросам реализации оздоровительного проекта Аларского дацана «Даши Чойнхорлинг» по возрождению старинных традиций кумысоварения –возрождению знаменитой кумысолечебницы в местности Ульзет Аларского района, основанной более 100 лет назад. Стороны пришли к согласию по данному вопросу.

Важным пунктом беседы стал вопрос по сохранению и дальнейшему развитию бурятского языка на территории области. В ближайшем времени эта тема будет рассмотрена на новой встрече с приглашением руководства Усть-Ордынского Бурятского округа. В данном направлении будет разработан и намечен комплекс необходимых мероприятий.

Также на встрече обсудили проблему по сохранению древних сакральных мест поклонения аларских бурят, находящихся сегодня в ведении государственных структур лесного хозяйства региона. Речь шла об уничтожении весной этого года иркутскими предпринимателями Баторовской рощи, которое удалось остановить благодаря народному сходу жителей района. Об этом сообщает пресс-служба Сангхи России.
Иркутская область буддизм Сангха дацан Ольхон Усть-Ордынский Бурятский округ

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