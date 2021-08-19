Речь идёт о семи межмуниципальных маршрутах
В Забайкальском крае объявлен открытый конкурс на право осуществления регулярных перевозок по семи межмуниципальным маршрутам.
Как уточнили специалисты министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона, речь идёт о маршрутах Нерчинский Завод – Краснокаменск, Оловянная – Борзя, Сретенск – Нерчинский Завод, Улёты – Горный, Чита – Кыра, Шилка – Верх-Усугли и Хара-Шибирь – Чита.
Конверты с заявками на участие в конкурсе принимаются и регистрируются в рабочие дни с 23 августа до 22 сентября 2021 года по адресу: Чита, улица Чкалова, 136, кабинет 507. Подробная информация для перевозчиков размещена на сайте министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, сообщает пресс-служба ведомства.
В Забайкалье объявлен конкурс на автобусные перевозки
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