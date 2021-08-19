Нарушение выявила прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, должностные лица Гусиноозерской центральной районной больницы несвоевременно направили в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестров договоров, информацию об исполнении договоров.
Главному врачу районной больницы внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.
Кроме того, в отношении двух должностных лиц отдела закупок возбуждены дела об административном правонарушении. Руководитель и специалист отдела закупок районной больницы привлечены к административной ответственности в виде штрафов, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Больница в Бурятии с нарушением провела закупку
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