Больница в Бурятии с нарушением провела закупку

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Нарушение выявила прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, должностные лица Гусиноозерской центральной районной больницы несвоевременно направили в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестров договоров, информацию об исполнении договоров.



Главному врачу районной больницы внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.



Кроме того, в отношении двух должностных лиц отдела закупок возбуждены дела об административном правонарушении. Руководитель и специалист отдела закупок районной больницы привлечены к административной ответственности в виде штрафов, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

