С 2019 года в семи школах Бурятии ликвидирована третья смена обучения

Общество, Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Строительство новых школ позволит к 2023 году ликвидировать трёхсменное обучение



Для решения вопроса по ликвидации третьей смены обучения, объявленного президентом России Владимиром Путиным на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, в последние годы в Бурятии ведётся активное строительство новых школ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.



- Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ с учетом ранее данных поручений обеспечить: реализацию мер, направленных на предупреждение формирования третьих смен в образовательных организациях общего образования, предусмотрев полный отказ от них в 2023-2024 учебном году, - говорится в перечне поручений главы государства.



В Бурятии за счёт средств федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» в прошлом году были введены в эксплуатацию четыре новые школы. В 2021 году по всем госпрограммам, включая нацпроект «Образование», запланировано открытие пяти школ, а также начато строительство еще четырех.



- Строительство новых школ позволит к 2023 году ликвидировать трёхсменное обучение в республике. На сегодняшний день принятые меры уже значительно сократили количество обучающихся в три смены. Также, республика помимо уже запланированного строительства 10 новых школ, подаст заявку на строительство ещё пяти школ в рамках концессионных соглашений с ВЭБ.РФ, - сообщил врио министра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.



Как отметили в министерстве образования и науки Бурятии, заявка на участие в реализации программ и проектов в сфере образования, включая федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование», будет рассматриваться дирекцией «Школа-2025».



Так, строительство пяти общеобразовательных объектов общей проектной мощностью 2064 места в рамках концессионных соглашений с ВЭБ.РФ будут поданы для участия в отборе. Это школа на 744 места в мкр. 116 Октябрьского района г. Улан-Удэ; школа на 250 мест по ул. Октябрьская в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ вблизи СОШ № 41 (со сносом существующего здания школы); школа на 360 мест в мкр. 140а Октябрьского района г. Улан-Удэ; школа на 360 мест в мкр. Новый Зеленый Железнодорожного района г. Улан-Удэ и школа на 350 мест по ул. Буйко в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ вблизи СОШ №64 (со сносом объекта незавершенного строительства).



Основным направлением договора с ВЭБ.РФ станет реализация региональных проектов, предусматривающих создание в республике дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках государственной программы РФ «Развитие образования», реализуемых по модели концессионных соглашений.



В республике с 2017 по 2021 годы уже построено семь школ в городе Улан-Удэ, Иволгинском, Заиграевском, Закаменском и Тункинском районах, а также возведены пристрои к гимназии №33 по ул. Партизанская, школе № 63 и средней школе №49 в Октябрьском районе Улан-Удэ.





