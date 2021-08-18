В колонии Улан-Удэ прошёл беспроигрышный конкурс красоты

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Для осуждённых провели конкурс «Мисс Русалочка»



В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ среди осуждённых состоялся конкурс «Мисс Русалочка». Такой конкурс проводится ежегодно.



Осуждённые женщины готовились к конкурсу заранее. Они шили костюмы и создавали своими руками реквизит для выступлений.



В конкурсе участвовали по одной осуждённой от каждого отряда. У каждой была большая группа поддержки в ярких костюмах: пираты, краб Себастьян и прекрасные русалочки.



Всё действо проходило в несколько этапов: приветствие, творческий конкурс и дефиле. По решению жюри конкурса победили все три русалочки, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

