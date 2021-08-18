Для осуждённых провели конкурс «Мисс Русалочка»
В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ среди осуждённых состоялся конкурс «Мисс Русалочка». Такой конкурс проводится ежегодно.
Осуждённые женщины готовились к конкурсу заранее. Они шили костюмы и создавали своими руками реквизит для выступлений.
В конкурсе участвовали по одной осуждённой от каждого отряда. У каждой была большая группа поддержки в ярких костюмах: пираты, краб Себастьян и прекрасные русалочки.
Всё действо проходило в несколько этапов: приветствие, творческий конкурс и дефиле. По решению жюри конкурса победили все три русалочки, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В колонии Улан-Удэ прошёл беспроигрышный конкурс красоты
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