В Бурятии дождливая погода

В Улан-Удэ существенных осадков не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра, 19 августа по республике местами дожди, ночью по северу ливни. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +10,+15, местами +3,+8, днём +19,+24, местами +13,+18.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10, днём до 14 м/с. Температура ночью +11,+13, днём +19,+21.



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