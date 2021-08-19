 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 августа

18 августа

Популярное

В Бурятии дождливая погода

В Бурятии дождливая погода
Общество,  Фото:pexels.com
В Улан-Удэ существенных осадков не ожидается

По данным Бурятского гидрометцентра, 19 августа по республике местами дожди, ночью по северу ливни. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +10,+15, местами +3,+8, днём +19,+24, местами +13,+18.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10, днём до 14 м/с. Температура ночью +11,+13, днём +19,+21.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ откроется выставка, посвящённая Ким Чен Иру
В Улан-Удэ откроется выставка, посвящённая Ким Чен Иру
Общество, 18.08.2021
Будут представлены фотографии лидеров КНДР во время визитов в Россию в 2001, 2011 и 2019 годах
В Чите стартует фестиваль дворового баскетбола
В Чите стартует фестиваль дворового баскетбола
Общество, 18.08.2021
В соревнованиях примут участие команды юношей и девушек в возрасте 13-14 лет
В Иркутске ремонтируют музей-ледокол «Ангара»
В Иркутске ремонтируют музей-ледокол «Ангара»
Общество, 18.08.2021
Работы завершатся в конце ноября
В Улан-Удэ первоклассникам помогут собраться в школу
В Улан-Удэ первоклассникам помогут собраться в школу
Общество, 18.08.2021
В столице Бурятии состоится городская благотворительная акция «Собери ребёнка в школу!»
В Забайкалье юные таланты объединятся в «Точках притяжения»
В Забайкалье юные таланты объединятся в «Точках притяжения»
Общество, 18.08.2021
Первые три «Точки притяжения талантов» создадут на базе учреждений культуры и образования
В Иркутске пробегут забег, посвящённый профилактике СПИДа
В Иркутске пробегут забег, посвящённый профилактике СПИДа
Общество, 18.08.2021
Победителей определят в индивидуальном и командном зачётах
В Бурятии будут устанавливать только «умные» счётчики
В Бурятии будут устанавливать только «умные» счётчики
Общество, 18.08.2021
Инновация будет массово внедряться с 2022 года
В Улан-Удэ состоялся фестиваль по миниволей
В Улан-Удэ состоялся фестиваль по миниволей
Общество, 18.08.2021
В соревнованиях приняла участие 41 команда
Команда Иркутской области стала призёром турнира по лапте
Команда Иркутской области стала призёром турнира по лапте
Общество, 18.08.2021
Спортсменки заняли третье место на VI всероссийском фестивале национальных и неолимпийских видов спорта
В Бурятии расчищают экологические тропы
В Бурятии расчищают экологические тропы
Общество, 18.08.2021
В Баргузинском заповеднике очистили от поваленных деревьев участок протяжённостью более шести километров
С 2019 года в семи школах Бурятии ликвидирована третья смена обучения
С 2019 года в семи школах Бурятии ликвидирована третья смена обучения
Общество, 18.08.2021
Строительство новых школ позволит к 2023 году ликвидировать трёхсменное обучение
В Иркутске разрабатывают проект «Единой набережной города»
В Иркутске разрабатывают проект «Единой набережной города»
Общество, 18.08.2021
На части территории уже ведутся работы по благоустройству
В Бурятии ещё один ребёнок обрёл семью
В Бурятии ещё один ребёнок обрёл семью
Общество, 18.08.2021
Девочка уехала с новой мамой в Ленинградскую область
Чита примет кубок России по стрельбе из лука
Чита примет кубок России по стрельбе из лука
Общество, 18.08.2021
Соревнования стартуют 21 августа

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^