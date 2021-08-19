В Улан-Удэ существенных осадков не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, 19 августа по республике местами дожди, ночью по северу ливни. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +10,+15, местами +3,+8, днём +19,+24, местами +13,+18.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10, днём до 14 м/с. Температура ночью +11,+13, днём +19,+21.
В Бурятии дождливая погода
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Будут представлены фотографии лидеров КНДР во время визитов в Россию в 2001, 2011 и 2019 годах
В соревнованиях примут участие команды юношей и девушек в возрасте 13-14 лет
Работы завершатся в конце ноября
В столице Бурятии состоится городская благотворительная акция «Собери ребёнка в школу!»
Первые три «Точки притяжения талантов» создадут на базе учреждений культуры и образования
Победителей определят в индивидуальном и командном зачётах
Инновация будет массово внедряться с 2022 года
В соревнованиях приняла участие 41 команда
Спортсменки заняли третье место на VI всероссийском фестивале национальных и неолимпийских видов спорта
В Баргузинском заповеднике очистили от поваленных деревьев участок протяжённостью более шести километров
Строительство новых школ позволит к 2023 году ликвидировать трёхсменное обучение
Также не надо будет платить госпошлину
На части территории уже ведутся работы по благоустройству
Девочка уехала с новой мамой в Ленинградскую область
Соревнования стартуют 21 августа