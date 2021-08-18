В Иркутске пробегут забег, посвящённый профилактике СПИДа

Победителей определят в индивидуальном и командном зачётах
Жителей Иркутска приглашают принять участие в онлайн-забеге. Мероприятие будет проходить в течение трёх дней: с 26 по 28 августа. Его цель – напомнить о важности и необходимости регулярного тестирования на ВИЧ-инфекцию.
Для участия в онлайн-забеге необходимо зарегистрироваться. Для этого нужно предварительно заполнить форму, размещённую на сайте регионального СПИД центра (www.aids38.ru). Затем следует установить мобильное приложение для фиксации выбранной дистанции: 2,5 или 10 километров.
Принять участие в забеге могут не только отдельные участники, но и команды трудовых коллективов предприятий и организаций Иркутской области. Победителей определят в индивидуальном и командном зачётах. Специальными призами будут отмечены самая многочисленная команда, самый молодой и самый старший участники забега.
Итоги будут подведены 29 августа. Церемония награждения пройдёт в онлайн-формате 30 августа. Трансляция будет вестись в официальных аккаунтах в социальных сетях Иркутского центра СПИД, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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