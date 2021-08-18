 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 августа

17 августа

Популярное

В Иркутске пробегут забег, посвящённый профилактике СПИДа

В Иркутске пробегут забег, посвящённый профилактике СПИДа
Общество,  Фото:pixabay.com
Победителей определят в индивидуальном и командном зачётах

Жителей Иркутска приглашают принять участие в онлайн-забеге. Мероприятие будет проходить в течение трёх дней: с 26 по 28 августа. Его цель – напомнить о важности и необходимости регулярного тестирования на ВИЧ-инфекцию.

Для участия в онлайн-забеге необходимо зарегистрироваться. Для этого нужно предварительно заполнить форму, размещённую на сайте регионального СПИД центра (www.aids38.ru). Затем следует установить мобильное приложение для фиксации выбранной дистанции: 2,5 или 10 километров.

Принять участие в забеге могут не только отдельные участники, но и команды трудовых коллективов предприятий и организаций Иркутской области. Победителей определят в индивидуальном и командном зачётах. Специальными призами будут отмечены самая многочисленная команда, самый молодой и самый старший участники забега.

Итоги будут подведены 29 августа. Церемония награждения пройдёт в онлайн-формате 30 августа. Трансляция будет вестись в официальных аккаунтах в социальных сетях Иркутского центра СПИД, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Возрастное ограничение 12+
Иркутск спорт СПИД забег акция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске ремонтируют музей-ледокол «Ангара»
В Иркутске ремонтируют музей-ледокол «Ангара»
Общество, 18.08.2021
Работы завершатся в конце ноября
В Улан-Удэ первоклассникам помогут собраться в школу
В Улан-Удэ первоклассникам помогут собраться в школу
Общество, 18.08.2021
В столице Бурятии состоится городская благотворительная акция «Собери ребёнка в школу!»
В Забайкалье юные таланты объединятся в «Точках притяжения»
В Забайкалье юные таланты объединятся в «Точках притяжения»
Общество, 18.08.2021
Первые три «Точки притяжения талантов» создадут на базе учреждений культуры и образования
В Иркутске пробегут забег, посвящённый профилактике СПИДа
В Иркутске пробегут забег, посвящённый профилактике СПИДа
Общество, 18.08.2021
Победителей определят в индивидуальном и командном зачётах
В Бурятии будут устанавливать только «умные» счётчики
В Бурятии будут устанавливать только «умные» счётчики
Общество, 18.08.2021
Инновация будет массово внедряться с 2022 года
В Улан-Удэ состоялся фестиваль по миниволей
В Улан-Удэ состоялся фестиваль по миниволей
Общество, 18.08.2021
В соревнованиях приняла участие 41 команда
Команда Иркутской области стала призёром турнира по лапте
Команда Иркутской области стала призёром турнира по лапте
Общество, 18.08.2021
Спортсменки заняли третье место на VI всероссийском фестивале национальных и неолимпийских видов спорта
В Бурятии расчищают экологические тропы
В Бурятии расчищают экологические тропы
Общество, 18.08.2021
В Баргузинском заповеднике очистили от поваленных деревьев участок протяжённостью более шести километров
С 2019 года в семи школах Бурятии ликвидирована третья смена обучения
С 2019 года в семи школах Бурятии ликвидирована третья смена обучения
Общество, 18.08.2021
Строительство новых школ позволит к 2023 году ликвидировать трёхсменное обучение
В Иркутске разрабатывают проект «Единой набережной города»
В Иркутске разрабатывают проект «Единой набережной города»
Общество, 18.08.2021
На части территории уже ведутся работы по благоустройству
В Бурятии ещё один ребёнок обрёл семью
В Бурятии ещё один ребёнок обрёл семью
Общество, 18.08.2021
Девочка уехала с новой мамой в Ленинградскую область
Чита примет кубок России по стрельбе из лука
Чита примет кубок России по стрельбе из лука
Общество, 18.08.2021
Соревнования стартуют 21 августа
В Иркутской области локализуют загрязнение в акватории Байкала
В Иркутской области локализуют загрязнение в акватории Байкала
Общество, 18.08.2021
В Малом море произошло антропогенное загрязнение воды
На туробъектах Бурятии обеспечиваются меры профилактики COVID-19
На туробъектах Бурятии обеспечиваются меры профилактики COVID-19
Общество, 18.08.2021
В республике проверены организации, предоставляющие места для временного проживания

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^