В Бурятии военные поставляют в больницы сжиженный кислород

Передано 9,1 тонн кислорода



По просьбе главы Бурятии военнослужащие армии ВВС и ПВО Восточного военного округа поставили 9,1 тонн сжиженного кислорода для нужд медицинских организаций Улан-Удэ. Мероприятие проводится в соответствии с решением министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу и указанием командующего войсками Восточного военного округа Героя России генерал-полковника Геннадия Жидко, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Отдельный истребительный авиационный полк ВВО, дислоцированный в Бурятии, оказывает полное содействие по поставке сжиженного медицинского кислорода для медицинских нужд.



Справка:



Оксигенотерапия (кислородная терапия) через назальную или лицевую маску – метод лечения гипоксии и дыхательной недостаточности, который основан на вдыхании газовой смеси с повышенной концентрацией кислорода. Врачи используют оксигенотерапию в качестве основного метода респираторной поддержки у больных коронавирусной инфекцией с начальными проявлениями ОДН и сохранном дыхании.



Нормальный уровень насыщения артериальной крови кислородом составляет 95-100%. Минздрав РФ рекомендует начинать терапию, если эти значения у больных с COVID-19 падают ниже 92%. Оксигенотерапия, начатая своевременно, выполняет роль катализатора, который повышает эффективность основной терапии и ускоряет темпы реабилитации.

