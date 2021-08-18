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В роддоме в Улан-Удэ за неделю родились две двойни

В роддоме в Улан-Удэ за неделю родились две двойни
Общество,  Фото:pexels.com
Всего состоялось 107 родов

За неделю с 9 по 15 августа в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ состоялось 107 родов, из них две двойни. Родилось 57 мальчиков и 52 девочки, сообщили представители роддома.

Как сообщал «Байкал-Daily», неделей ранее, со 2 по 8 августа, здесь приняли 103 родов. Тогда на свет появились 56 мальчиков и 47 девочек.
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