В Улан-Удэ состоялся фестиваль по миниволей

В соревнованиях приняла участие 41 команда
C 14 по 15 августа в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ прошёл всероссийский фестиваль по миниволей. Хотя миниволей только набирает популярность в республике, но столица Бурятии уже принимает всероссийские соревнования.
В турнире приняли участие 200 спортсменов. Участвовала 41 команда в шести категориях: 11 команд из Красноярска, Кемерова и Кузбасса, 30 – из Бурятии.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, по итогам фестиваля призовые места распределились следующим образом:
Категория «Женщины до 200» (суммарный возраст игроков команды)
I место – «Хара-Морин» (Бурятия)
II место – «Факел» (Бурятия)
III место – «Русь» (Красноярск)
Категория «Женщины 200+»
I место – «Кемрай» (Кузбасс)
II место – «Сакура» (Бурятия)
III место – «Виктория» (Кемерово)
Категория «Женщины 240+»
I место – «Айрис» (Бурятия)
II место – «Локо» (Бурятия)
III место – «Кемрай» (Кузбасс)
Категория «Микс до 180»
I место – «Red River» (Бурятия)
II место – «Селенга» (Бурятия)
III место – Сочи
Категория «Микс 180+»
I место – «Кемрай» (Кузбасс)
II место – «Сэлэнгэ» (Бурятия)
III место – «Юрга-Мед» (Кемеровская область)
Категория «Микс 240+»
I место – «Соболь» (Бурятия)
II место – «Кемрай» (Кузбасс)
III место – «Байкал» (Бурятия)
Напомним, в марте девять команд из Бурятии приняли участие в кубке России по миниволей. Спортсмены завоевали полный комплект наград.
Справка
Миниволей появился в Японии в 1972 году на острове Хоккайдо. Это игра для двух команд, состоящих из четырёх игроков. Они соревнуются на площадке 6 на 9 метров, разделённой сеткой высотой 155 см. Мяч для игры весит 50 грамм, его диаметр — 35 см, изготавливается из винила. Игроки должны регулярно посылать мяч через сетку и приземлять его на сторону противника, предотвращая приземление мяча на своей площадке. Команда имеет право на три касания. Только подающая команда может получить очко. Сет выигрывается при наборе 11 очков, матч – при выигрыше двух сетов.
В России в миниволей уже активно играют в Сахалинской, Владимирской, Иркутской областях, Красноярском и Краснодарском краях и Бурятии.
В Улан-Удэ состоялся фестиваль по миниволей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Спортсменки заняли третье место на VI всероссийском фестивале национальных и неолимпийских видов спорта
В Баргузинском заповеднике очистили от поваленных деревьев участок протяжённостью более шести километров
Строительство новых школ позволит к 2023 году ликвидировать трёхсменное обучение
Также не надо будет платить госпошлину
На части территории уже ведутся работы по благоустройству
Девочка уехала с новой мамой в Ленинградскую область
Соревнования стартуют 21 августа
В Малом море произошло антропогенное загрязнение воды
В республике проверены организации, предоставляющие места для временного проживания
Подписано соглашение о проведении лесовосстановительных мероприятий и создании лесопитомников
Установленные комплексы упрощают процесс оформления биометрического загранпаспорта
Для осуждённых провели конкурс «Мисс Русалочка»
Первую трансплантацию почки планируют выполнить в этом году
На некоторых участках до ремонта лужи не скапливались
Участвовали 185 осуждённых