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В Улан-Удэ состоялся фестиваль по миниволей

В Улан-Удэ состоялся фестиваль по миниволей
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
В соревнованиях приняла участие 41 команда

C 14 по 15 августа в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ прошёл всероссийский фестиваль по миниволей. Хотя миниволей только набирает популярность в республике, но столица Бурятии уже принимает всероссийские соревнования.

В турнире приняли участие 200 спортсменов. Участвовала 41 команда в шести категориях: 11 команд из Красноярска, Кемерова и Кузбасса, 30 – из Бурятии.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, по итогам фестиваля призовые места распределились следующим образом:

Категория «Женщины до 200» (суммарный возраст игроков команды)
I место – «Хара-Морин» (Бурятия)
II место – «Факел» (Бурятия)
III место – «Русь» (Красноярск)

Категория «Женщины 200+»
I место – «Кемрай» (Кузбасс)
II место – «Сакура» (Бурятия)
III место – «Виктория» (Кемерово)

Категория «Женщины 240+»
I место – «Айрис» (Бурятия)
II место – «Локо» (Бурятия)
III место – «Кемрай» (Кузбасс)

Категория «Микс до 180»
I место – «Red River» (Бурятия)
II место – «Селенга» (Бурятия)
III место – Сочи

Категория «Микс 180+»
I место – «Кемрай» (Кузбасс)
II место – «Сэлэнгэ» (Бурятия)
III место – «Юрга-Мед» (Кемеровская область)

Категория «Микс 240+»
I место – «Соболь» (Бурятия)
II место – «Кемрай» (Кузбасс)
III место – «Байкал» (Бурятия)

Напомним, в марте девять команд из Бурятии приняли участие в кубке России по миниволей. Спортсмены завоевали полный комплект наград.

Справка

Миниволей появился в Японии в 1972 году на острове Хоккайдо. Это игра для двух команд, состоящих из четырёх игроков. Они соревнуются на площадке 6 на 9 метров, разделённой сеткой высотой 155 см. Мяч для игры весит 50 грамм, его диаметр — 35 см, изготавливается из винила. Игроки должны регулярно посылать мяч через сетку и приземлять его на сторону противника, предотвращая приземление мяча на своей площадке. Команда имеет право на три касания. Только подающая команда может получить очко. Сет выигрывается при наборе 11 очков, матч – при выигрыше двух сетов.

В России в миниволей уже активно играют в Сахалинской, Владимирской, Иркутской областях, Красноярском и Краснодарском краях и Бурятии.
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