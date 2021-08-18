Идёт работа по разработке проекта благоустройства будущего питомника
В Баргузинском районе в ближайшее время хотят открыть лесной питомник. Об этом сообщается в группе «Баргузин-инфо.24/7» со ссылкой на местный лесхоз.
- Решение фактически уже принято. Нужно провести межевание, в конце осени планируем начать работы. Планируется выделить участок в 15 гектаров, для будущего выращивания саженцев. Долгосрочный проект предполагает высаживание саженцев лиственницы, сосны и кедра, - говорится в группе.
Ведутся работы по разработке проекта благоустройства будущего лесного питомника.
В Баргузинском районе Бурятии откроют лесной питомник
Общество, Фото:
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