В Баргузинском районе Бурятии откроют лесной питомник

Общество, Фото: опубликовано в группе "Баргузин-инфо"

Идёт работа по разработке проекта благоустройства будущего питомника



В Баргузинском районе в ближайшее время хотят открыть лесной питомник. Об этом сообщается в группе «Баргузин-инфо.24/7» со ссылкой на местный лесхоз.



- Решение фактически уже принято. Нужно провести межевание, в конце осени планируем начать работы. Планируется выделить участок в 15 гектаров, для будущего выращивания саженцев. Долгосрочный проект предполагает высаживание саженцев лиственницы, сосны и кедра, - говорится в группе.



Ведутся работы по разработке проекта благоустройства будущего лесного питомника.

