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Иркутские дзюдоисты выиграли медали на всероссийских соревнованиях

Иркутские дзюдоисты выиграли медали на всероссийских соревнованиях
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Спортсмены завоевали «золото», «серебро» и «бронзу»

Спортсмены Иркутской области выиграли три медали на всероссийских соревнованиях по дзюдо памяти Владимира Николаевича Гулидова, которые с 14 по 15 августа проходили во дворце спорта имени Ивана Ярыгина в Красноярске. В турнире приняли участие более 100 дзюдоистов из 15 регионов страны.

Среди женщин в весовой категории до 63 кг золотую медаль завоевала Елена Юркина. В этом же весе бронзовым призёром стала Айлана Ооржак. Среди мужчин в весовой категории до 73 кг серебряную награду взял Евгений Прокопчук.

Елена Юркина и Айлана Ооржак тренируются в спортивном клубе дзюдо «Мори» под руководством Эргаша и Фотеха Махмадбековых. Мастер спорта международного класса Евгений Прокопчук тренируется в иркутском филиале ЦСКА у Сергея Гончарова и Сергея Иванова, ранее он занимался в отделении дзюдо ДЮСШ СОЦ «Иркут-Зенит».

По итогам соревнований Елена Юркина получила право участвовать в чемпионате России по дзюдо, который в сентябре состоится в Майкопе. Также в нём примет участие Евгений Прокопчук. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
дзюдо всероссийские соревнования спорт Иркутская область

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