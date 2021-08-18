Оружие лучше сдать, чтобы не потерять
Управление Росгвардии по Бурятии обратилось к владельцам оружия на случая подтопления их домов.
- При повышении уровня воды в реках владельцы оружия, проживающие в прибрежной зоне, могут сдать в отделения полиции на временное хранение оружие и боеприпасы. Оружие необходимо сдать во избежание утраты и хищения, - пояснили в Росгвардии.
Для того, чтобы сдать оружие на временное хранение, необходимо обратиться в отделение полиции по месту постоянной регистрации и написать заявление на временное хранение огнестрельного оружия.
В случае необеспечения надлежащих условий хранения, а также утраты или хищения оружия, установлена административная ответственность.
Жителей Бурятии в случае подтопления домов просят сдать оружие
Общество, Фото:
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