Горожане интересуются, почему не работает аттракцион
Жители города Кяхта в Бурятии задаются вопросом – почему не работает карусель в парке.
Некоторое время назад парк вовсе был закрыт. Горожане, особенно дети, с нетерпением ждали его открытия. Но их ожидания несколько не совпали с реальностью, ведь в парке так и не работает карусель. С вопросом по этому поводу местные жители обратились в группу «Кяхта-инфо.24/7».
- Парк открыли - это хорошо, но дети спрашивают про карусель. Смотрят на неё, как на памятник, и удивляются для чего её поставили в парке, если она не работает? – поинтересовалась местная жительница.
Ситуацию прокомментировал главный специалист по инженерной инфраструктуре и ТЭР администрации года Кяхта Александр Тетушкин. Он пояснил, почему аттракцион не работает.
- В данное время проводится процедура регистрации аттракциона в Государственной инспекции Гостехнадзора, - цитирует «Кяхта-инфо.24/7» Александра Тетушкина.
В Бурятии кяхтинцы переживают из-за неработающей карусели
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Оружие лучше сдать, чтобы не потерять
Горожане интересуются, почему не работает аттракцион
Из-за погодных условий объёмы по кошению превысили выделенные лимиты средств
Жителей региона просят не купаться в водоёмах
Зайчонок, когда его нашли лесники, уже лежал на последнем издыхании
Почётные знаки предназначены овцеводам-тысячникам
В мэрии заявили, что работа по откачке воды ведётся с двух часов ночи
Сельчане голосуют «за» и «против» туалета
Дром представил результаты необычного опроса о потраченном времени
В этом году клещи покусали меньше людей, чем в прошлом
Ремонт трамвайных путей завершили раньше срока
Директор бурятского филиала Tele2 Юрий Новосад в интервью «Байкал-Daily» рассказал об изменениях в телеком-отрасли, масштабном развитии сети в республике и новых проектах компании
Необычный объект установили для детей и родных осуждённых
Глава буддистов России получил стильный зонт
Суточный прирост COVID-19 по-прежнему снижается невысокими темпами