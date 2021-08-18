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В Бурятии кяхтинцы переживают из-за неработающей карусели

В Бурятии кяхтинцы переживают из-за неработающей карусели
Общество,  Фото:pexels.com
Горожане интересуются, почему не работает аттракцион

Жители города Кяхта в Бурятии задаются вопросом – почему не работает карусель в парке.

Некоторое время назад парк вовсе был закрыт. Горожане, особенно дети, с нетерпением ждали его открытия. Но их ожидания несколько не совпали с реальностью, ведь в парке так и не работает карусель. С вопросом по этому поводу местные жители обратились в группу «Кяхта-инфо.24/7».

- Парк открыли - это хорошо, но дети спрашивают про карусель. Смотрят на неё, как на памятник, и удивляются для чего её поставили в парке, если она не работает? – поинтересовалась местная жительница.

Ситуацию прокомментировал главный специалист по инженерной инфраструктуре и ТЭР администрации года Кяхта Александр Тетушкин. Он пояснил, почему аттракцион не работает.

- В данное время проводится процедура регистрации аттракциона в Государственной инспекции Гостехнадзора, - цитирует «Кяхта-инфо.24/7» Александра Тетушкина.
парки отдыха аттракционы

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