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В Бурятии перенесли первенство по шахматам

В Бурятии перенесли первенство по шахматам
Общество,  Фото:pixabay.com
Турнир состоится в сентябре

Первенство Бурятии по шахматам среди ветеранов переносится с конца августа на середину сентября. Турнир проведут с 11 по 12 сентября на центральном стадионе. Изменение сроков произошло из-за ограничений на массовые соревнования до конца этого месяца.

К участию в соревновании допускаются ветераны Бурятии, пенсионеры по возрасту. Регистрация и медицинский допуск участников состоятся по месту проведения 11 сентября с 9:00 до 10:00. Для регистрации спортсмены должны иметь свежий результат лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР или методом ИХА (иммунохроматографический анализ). Также они могут предоставить сертификат о наличии профилактической прививки против коронавирусной инфекции.

Начало первого тура в 10:30 11 сентября. В первый день играются 5 партий, во второй – 4 партии. Закрытие и награждение пройдут 12 сентября в 15:00.

Все участники играют в общем турнире с распределением при награждении по категориям. Среди мужчин: до 70 лет, 70-75 лет, старше 75 лет, старше 80 лет, старше 85 лет. Среди женщин: до 70 лет, 70-75 лет, старше 75 лет. Система проведения – швейцарская, 9 туров.

Участники за первые три места по возрастным категориям награждаются дипломами и денежными призами. Участник старшей возрастной категории, опередивший в итоговом протоколе оппонента из группы моложе, занимает его нишу награждения. Об этом сообщает федерация шахмат Бурятии.

Возрастное ограничение 0+
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