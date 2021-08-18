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На туробъектах Бурятии обеспечиваются меры профилактики COVID-19

На туробъектах Бурятии обеспечиваются меры профилактики COVID-19
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике проверены организации, предоставляющие места для временного проживания

Правительством Бурятии обеспечивается эпидемиологическая безопасность в местах отдыха. За период с 26 июня по 16 августа министерством туризма осуществлено 11 выездов в Прибайкальский, Кабанский, Баргузинский и Тункинский районы для проверки соблюдения мер профилактики и обеспечения безопасности отдыхающих.

- В комплексе профилактических мероприятий мы особое место отвели туристическим объектам. Байкал и минеральные источники Бурятии привлекают большое количество отдыхающих – вместе с тем необходимо соответствующий уровень безопасности обеспечивать. Поэтому муниципалитеты совместно с министерством туризма проводят рейдовые мероприятия, информационно-разъяснительную работу с работниками коллективных средств размещения. В этом сезоне в ходе выездов мобильными группами министерства проверено 126 объектов, муниципальными образованиями проверено 49 объектов, – отметил зампред правительства Пётр Мордовской.

Проверены организации, осуществляющие деятельность по предоставлению мест для временного проживания:
- в Прибайкальском районе – 39 объектов в с. Гремячинск, с. Турка, с. Горячинск;
- в Кабанском районе – 47 объектов в с. Сухая, с. Новый Энхалук, м. Култушная, м. Байкальский прибой, г. Бабушкин, м. Лемасово, с. Береговая, с. Посольское, с. Клюевка, с. Истомино, м. Боярский, м. Сухой ручей, м. Мантуриха;
- в Баргузинском районе – 26 объектов в с.Максимиха;
- в Тункинском районе – 14 КСР в с. Жемчуг (Вышка), с. Аршан, с. Кырен.

Функционирующие объекты проверяются на соблюдение рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции и требований по заселению гостей.

- В целом проверенными объектами соблюдаются рекомендации по профилактике и требованию по заселению гостей. В большинстве проверенных коллективных средств размещения в журналах регистрации гостей фиксируются представленные гражданами сведения, необходимые для заселения. Это сертификат о наличии профилактической прививки, медицинский документ о перенесённом не более чем 6 месяцев назад заболевании; результаты лабораторного обследования. В ходе рейдов проводятся профилактические беседы, выдаются рекомендации Роспотребнадзора о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Выявлено 18 нарушений, составлено 17 протоколов об административном правонарушении, - рассказал министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

Правительством Бурятии также разработан порядок получения сведений через туристский личный кабинет на портале «Безопасный город». Данный порядок позволяет мгновенно проверить достоверность результатов лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию. С момента его внедрения, с 23 июля, коллективными средствами размещения сделано 108 запросов на проверку граждан, заселяющихся в гостиницы и гостевые дома. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.

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