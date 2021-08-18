Первые три «Точки притяжения талантов» создадут на базе учреждений культуры и образования
В текущем году в Забайкальском крае планируется открыть первые три «Точки притяжения талантов» на базе учреждений культуры и образования. Этот проект позволит юным дарованиям региона и их родителям определиться с выбором творческих направлений для дальнейшего развития детей.
Министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович во время рабочей поездки в Ононский район обсудила с работниками отрасли условия создания «Точки притяжения талантов» в межпоселенческом социально-культурном центре.
- Основные задачи проекта – увеличить количество желающих для занятий в кружках, школах искусств и других творческих формированиях, с целью создания наилучших условий для гармоничного развития личности. Также «Точка притяжения талантов» должна стать местом профессионального роста и педагогов творчества и культорганизаторов. Мы планируем в течение года, организовывать на базе этих учреждений, профессиональные мастер-классы для работников культуры сельских и районных учреждений культуры с привлечением профессионалов краевой столицы и приглашённых специалистов, – рассказала министр.
«Точки притяжения талантов» – это так называемые творческие лаборатории международного фестиваля детского творчества «Гуранёнок». Они помогут обеспечить более широкий охват участников и позволят руководителям творческих коллективов получить методическую помощь.
- По словам организаторов, «Точки притяжения талантов» станут своеобразными клубами друзей «Гуранёнка», обеспечивающими постоянный обмен опытом, увлекательное общение и непрерывный творческий рост, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
В Забайкалье юные таланты объединятся в «Точках притяжения»
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