Сельчане голосуют «за» и «против» туалета
В селе Хоринск в Бурятии решают, строить ли платный общественный благоустроенный туалет. Соответствующий опрос появился в районной группе «Хоринск-инфо. 24/7».
- В связи с поступившими вопросами о необходимости уборной комнаты (туалета) и понимания необходимости селе Хоринск, запускаем опрос: Нужен туалет (платный) с унитазами и мойками для рук в центре села? – говорится в сообщении группы.
Опрос запустили два дня назад. Вариант «да» выбрали более 490 человек, против общественного туалета всего 28 сельчан.
Жители села в Бурятии просят платный туалет
Общество, Фото:
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