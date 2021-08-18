Жители села в Бурятии просят платный туалет

Сельчане голосуют «за» и «против» туалета



В селе Хоринск в Бурятии решают, строить ли платный общественный благоустроенный туалет. Соответствующий опрос появился в районной группе «Хоринск-инфо. 24/7».



- В связи с поступившими вопросами о необходимости уборной комнаты (туалета) и понимания необходимости селе Хоринск, запускаем опрос: Нужен туалет (платный) с унитазами и мойками для рук в центре села? – говорится в сообщении группы.



Опрос запустили два дня назад. Вариант «да» выбрали более 490 человек, против общественного туалета всего 28 сельчан.

