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В МФЦ Иркутской области поставили криптокабины для загранпаспортов

В МФЦ Иркутской области поставили криптокабины для загранпаспортов
Общество,  Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Установленные комплексы упрощают процесс оформления биометрического загранпаспорта

В шести многофункциональных центрах Иркутской области установили криптокабины для оформления биометрического загранпаспорта. Криптокабины уже успешно работают в Иркутске, Ангарске, Черемхово, Усолье-Сибирском и Усть-Илимске. Оборудование установлено и в Братске. После завершения плановых ремонтных работ в МФЦ оно будет доступно жителям северной столицы региона.

- Криптокабина представляет собой программно-технический комплекс, где установлены цифровая фотокамера, сканер для снятия отпечатков пальцев и рисунка радужной оболочки глаза, считыватель штрихкода и микросхем паспортов нового поколения, - пояснил заместитель министра цифрового развития Иркутской области Владимир Лойчиц.

Также он подчеркнул, что биометрические данные граждан находятся под надёжной криптографической защитой.

Как отметила директор центров и офисов «Мои Документы» Иркутской области Анна Милицына, с помощью криптокабины заявителям стало проще подавать документы на оформление загранпаспорта, содержащего электронный носитель информации.

Для получения такой госуслуги нужно подать заявление в МФЦ, предоставить паспорт, одно фото (3х4 см для анкеты) и оплатить госпошлину (заявителям до 14 лет – 2,5 тысячи рублей, старше – 5 тысяч). После этого пользователь получает индивидуальный штрихкод, который сканирует в криптокабине и, следуя подсказкам виртуального помощника, передаёт биометрические данные и фотографируется. Затем документы отправляют в МВД.

Заявителям при обращении в МФЦ по месту жительства ждать готовности госуслуги придётся один месяц, по месту пребывания – три месяца. Забрать готовый паспорт можно в том МФЦ, где были поданы документы. Услуги доступны по предварительной записи, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
МФЦ загранпаспорта Иркутская область

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