В МФЦ Иркутской области поставили криптокабины для загранпаспортов

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Установленные комплексы упрощают процесс оформления биометрического загранпаспорта



В шести многофункциональных центрах Иркутской области установили криптокабины для оформления биометрического загранпаспорта. Криптокабины уже успешно работают в Иркутске, Ангарске, Черемхово, Усолье-Сибирском и Усть-Илимске. Оборудование установлено и в Братске. После завершения плановых ремонтных работ в МФЦ оно будет доступно жителям северной столицы региона.



- Криптокабина представляет собой программно-технический комплекс, где установлены цифровая фотокамера, сканер для снятия отпечатков пальцев и рисунка радужной оболочки глаза, считыватель штрихкода и микросхем паспортов нового поколения, - пояснил заместитель министра цифрового развития Иркутской области Владимир Лойчиц.



Также он подчеркнул, что биометрические данные граждан находятся под надёжной криптографической защитой.



Как отметила директор центров и офисов «Мои Документы» Иркутской области Анна Милицына, с помощью криптокабины заявителям стало проще подавать документы на оформление загранпаспорта, содержащего электронный носитель информации.



Для получения такой госуслуги нужно подать заявление в МФЦ, предоставить паспорт, одно фото (3х4 см для анкеты) и оплатить госпошлину (заявителям до 14 лет – 2,5 тысячи рублей, старше – 5 тысяч). После этого пользователь получает индивидуальный штрихкод, который сканирует в криптокабине и, следуя подсказкам виртуального помощника, передаёт биометрические данные и фотографируется. Затем документы отправляют в МВД.



Заявителям при обращении в МФЦ по месту жительства ждать готовности госуслуги придётся один месяц, по месту пребывания – три месяца. Забрать готовый паспорт можно в том МФЦ, где были поданы документы. Услуги доступны по предварительной записи, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

