Девочка уехала с новой мамой в Ленинградскую область
Удивительная история произошла с воспитанницей центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Бичурском районе Бурятии. Она обрела семью и переехала на постоянное местожительство в Ленинградскую область.
- Мы очень рады за нашу воспитанницу Олю. Она обрела свою семью! Её приёмная мама, как только увидела фотографию – сразу поняла и почувствовала, что «Оля мой ребёнок!». Её даже не остановили тысячи километров разделяющие Бурятию и Ленинградскую область на пути к встрече со своей дочерью! - поделился радостной новостью директор учреждения Бато Цоктоев. – На минувшей неделе, 13 августа, мама прилетела в Бурятию за Олей, и уже на следующий день они отправились в Ленинградскую область знакомиться со всей семьёй.
По словам Бато Олеговича, приёмная мама несколько лет назад работала в Бичурском центре, а также в органах опеки и попечительства. Она не понаслышке знает о судьбах детей-сирот. Какое-то время назад они с супругом переехали в Ленинградскую область, а вместе с ними 6 бывших воспитанников Бичурского социального центра, которых они приняли в свою семью. Оля стала седьмым ребёнком из этого учреждения.
- К воспитанию детей приёмная мама относится ответственно, дети все её любят, считают родным человеком. Мы очень рады за нашу Олю, её приёмных родителей, братьев и сестёр! Желаем их большой и дружной семье семейного счастья, любви, взаимопонимания, уважения, благополучия и здоровья! - добавил Бато Цоктоев.
Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты Бурятии, сегодня в организациях социальной помощи семье и детям находятся 352 ребёнка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В Бурятии ещё один ребёнок обрёл семью
Общество, Фото:
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