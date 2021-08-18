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В Бурятии расчищают экологические тропы

В Бурятии расчищают экологические тропы
Общество,  Фото:пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
В Баргузинском заповеднике очистили от поваленных деревьев участок протяжённостью более шести километров

Последствия лесных пожаров 2015 года до сих пор устраняются на подведомственных территориях «Заповедного Подлеморья» в Бурятии. Деревья, пострадавшие от огня, доживают свой век и падают на экологические тропы, создавая препятствия для трекинга по заповедным местам и мониторинговых мероприятий.

На этот раз силы были брошены в Баргузинский заповедник, в направлении экологической тропы «Шумилиха». При поддержке волонтёров сотрудниками отдела туризма и рекреации была проведена расчистка экологической тропы от поваленных деревьев протяжённостью более шести километров.

- В ходе расчистки на когда-то образовавшемся пепелище активно расселился светолюбивый и цветущий иван-чай, малина. Замечены набирающие силы пушистые кустики кедрового стланика и карликовые берёзки, заросли мха и багульника болотного. Вывод очевиден – здесь жизнь зарождается вновь! – сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».
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