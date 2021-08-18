В Улан-Удэ откроется выставка, посвящённая Ким Чен Иру

Будут представлены фотографии лидеров КНДР во время визитов в Россию в 2001, 2011 и 2019 годах



23 августа в Улан-Удэ начнёт работу фотовыставка, посвящённая 20-летию визита лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ира в Российскую Федерацию и 10-летию его визита в регионы Сибири и Дальнего Востока России, в том числе и в Бурятию.



- В экспозиции в музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова будут представлены фотографии, отражающие ход визитов Ким Чен Ира в Россию в 2001 и 2011 годах, встречи на высшем уровне, подписание Московской декларации России и КНДР, а также первый визит нынешнего главы Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию в апреле 2019 года и встречи лидеров России и КНДР во Владивостоке, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.



На выставке будут демонстрироваться фотографии, показывающие жизнь в КНДР. Помимо этого, посетители смогут посмотреть киноновеллы «Триумфальные ворота» (0+), «Мангендэский дворец школьников» (0+), «Храм науки и техники» (0+), «Улица учёных «Мирэ» (0+), «Дом отдыха учёных «Ёнпхун» (0+), «Масигрёнский горнолыжный комплекс» (0+), «Рынраская народная парковая зона» (0+), «Мунсуский аквапарк» (0+), «Массовая сервисная база конного спорта в Пхеньяне» (0+), «Известные в Корее горы Кымган» (0+). Эти произведения посвящены развитию и изменениям в КНДР в течение последних 10 лет.



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