В Улан-Удэ первоклассникам помогут собраться в школу

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

В столице Бурятии состоится городская благотворительная акция «Собери ребёнка в школу!»



26 августа в Улан-Удэ пройдёт традиционная городская благотворительная акция «Собери ребёнка в школу!», посвящённая Дню знаний. Акция проводится для того, чтобы помочь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении, собраться в первый и второй класс.



- В рамках подготовки к мероприятию структурные подразделения администрации города Улан-Удэ приобрели школьные ранцы с канцелярскими принадлежностями для 30-ти первоклассников и второклассников. Также для ребят будет организована тематическая развлекательная программа, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Акция пройдёт 26 августа в парке «Юбилейный». Также благотворительная акция «Помоги детям собраться в школу!», направленная на оказание адресной социальной помощи детям из малообеспеченных, многодетных семей, проходит в районах города. Сборы школьных принадлежностей проводятся в администрациях Октябрьского района (ул. Павлова, 1, каб. 23, тел. 43-11-58) и Советского района (ул. Советская, 23, каб. 18, тел. 21-61-03).



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