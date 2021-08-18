В Забайкалье пострадавшим от наводнения восстановят ПТС без очереди

Также не надо будет платить госпошлину



Жителям Забайкальского края, которые из-за паводков лишились водительских прав, свидетельств о регистрации транспортных средств или ПТС, помогут восстановить документы без очереди и оплаты госпошлины. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.



- Для того, чтобы оформить дубликаты, необходимо обратиться в любое регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД в Забайкальском крае с документом, удостоверяющим личность, – уточнили специалисты.



Напомним, в результате обильных осадков в июне-июле в регионе пострадало 17 районов края. Всего в зонах подтопления оказалось почти 14 тысяч человек, 2700 домов, 3360 домохозяйств лишились урожая и поголовья скота. Паводками размыто 555 километров автомобильных дорог, разрушен 71 мост, 148 объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

