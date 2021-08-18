В Иркутске ремонтируют музей-ледокол «Ангара»

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры Иркутской области

Работы завершатся в конце ноября



Капитальный ремонт ледокола «Ангара» в Иркутске выполнен на 50%. Он был начат в июне и проходит в соответствии с графиком: работы будут закончены в конце ноября. Затем ледокол откроется для посетителей.



Сейчас идёт восстановление верхней (шлюпочной) палубы. Специалисты укладывают деревянный настил вместо железного. Уже заменены все леерные конструкции, то есть перила и ограждения на верхней палубе, покрашены трубы и мачты, металлические надстройки выше корпуса, включая каюты, экспозиционные и выставочные залы, помещения для персонала. Верхняя (шлюпочная) палуба ледокола была закрыта для посещения. После капитального ремонта и воссоздания исторического облика там разместят экспозиции.



Идёт покраска левого борта судна и гидроизоляция верхней палубы. Специалисты наносят битумную смесь – мастику – для защиты деревянного настила от влаги. Также идёт ремонт каюты ледокола, в которой находится лестница, ведущая на верхнюю палубу. Со стен снята старая обшивка, её заменят крашенной вагонкой – тонкой доской, предназначенной для отделки интерьеров. В машинном отделении обновлена канализационная система.



В сентябре запланированы работы по воссозданию капитанской рубки и каюты капитана. Это одно помещение, разделённое на две комнаты. В первоначальном историческом облике оно было деревянным. При первом капитальном ремонте, который проходил в 90-х годах, стены обшили листовым металлом. Сейчас его сняли, все опорные конструкции снесли. Их будут делать заново. Стены обошьют филенчатыми панелями – деревянными полотнами с элементами декора, которые будут изготовлены на заказ. В каюте восстановят первоначальное убранство интерьера, там будет сделана тематическая экспозиция и навигационные приборы 19-20 веков. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.



Справка



Ледокол «Ангара» был построен в Великобритании в 1899 году и в разобранном виде доставлен на Байкал. Он является объектом культурного наследия регионального значения. Сейчас в нём расположен отдел Иркутского областного краеведческого музея. На судне развёрнута музейная экспозиция по истории судоходства на Байкале (0+). В ней представлено более 50 предметов, среди которых макеты различных судов и личные вещи капитанов. Посетители ледокола «Ангара» могут посмотреть фильмы о его истории, увидеть двигатель и машинное отделение, которые сохранились до наших дней в неизменном виде.

