В Иркутске разрабатывают проект «Единой набережной города»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

На части территории уже ведутся работы по благоустройству



При разработке проекта «Единая набережная города Иркутска» сформируют перечень мероприятий и этапы их реализации по комплексному благоустройству набережной реки Ангара от плотины ГЭС до устья реки Ушаковка. Рабочую группу, в состав которой вошли руководители структурных подразделений администрации города и проектировщики, возглавил мэр Иркутска Руслан Болотов.



где обозначат первоочередные мероприятия, сроки и ответственных лиц, источники финансирования.



По информации заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике Евгения Харитонова, всё проектируемое пространство можно разделить на шесть частей: от плотины до бульвара Постышева, от бульвара до развязки Академического моста, бульвар Гагарина, Цесовская набережная, Нижняя Набережная, от Московских ворот до устья реки Ушаковка. На части территорий уже ведутся работы. Так, в этом году уже ведётся благоустройство верхнего яруса Нижней Набережной, а в 2021-2022 годах будет выполнен ремонт улицы Верхняя Набережная от Академического моста до дома №107. В 2022 году запланирован ремонт нижнего яруса. Также разработан проект берегоукрепления в районе плотины ГЭС, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

