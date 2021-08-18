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Жителю Бурятии не оплатили сверхурочные

Жителю Бурятии не оплатили сверхурочные
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина обратился в прокуратуру

Как выяснила прокурорская проверка, житель Тункинского района Бурятии районной администрацией был привлечён к сверхурочным работам без его письменного согласия. Оплата за сверхурочную работу не производилась, дополнительные выходные не предоставлялись.

- По результатам рассмотрения представления прокуратуры района, нарушения устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Глава районной администрации привлечён к административной ответственности за нарушение трудового законодательства в виде предупреждения.
прокуратура

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