Жителю Бурятии не оплатили сверхурочные

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина обратился в прокуратуру



Как выяснила прокурорская проверка, житель Тункинского района Бурятии районной администрацией был привлечён к сверхурочным работам без его письменного согласия. Оплата за сверхурочную работу не производилась, дополнительные выходные не предоставлялись.



- По результатам рассмотрения представления прокуратуры района, нарушения устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.



Глава районной администрации привлечён к административной ответственности за нарушение трудового законодательства в виде предупреждения.

