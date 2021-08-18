В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, между Кяхтинской центральной районной больницей и обществом с ограниченной ответственностью «РН-Карт» заключён государственный контракт на поставку горюче-смазочного материала.
Вопреки закону заказчик допустил нарушение установленного срока оплаты по контракту.
В отношении должностного лица заказчика возбуждено административное дело за нарушение срока оплаты товаров. Виновному лицу назначен штраф, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии вовремя не оплатили поставку ГСМ
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