В нацпарке в Бурятии разрешили собирать ягоды

Для сбора дикоросов требуется специальное разрешение



Установлены сроки сбора дикоросов на территории Забайкальского национального парка, сообщается на сайте ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Нацпарк находится в Баргузинском районе Бурятии.



Грибы можно собирать по мере вызревания; смородину лесную, шикшу, голубику – с 15 августа, бруснику – с 28 августа, клюкву – с 10 сентября; семена кедрового ореха – с 5 сентября.



Сбор грибов, шишки, голубики, брусники на территории Забайкальского национального парка в текущем году будет осуществляться на основании разрешений на посещение.



Сбор клюквы и кедрового ореха может осуществляться по специальным разрешениям, выдаваемым в центральном офисе ФГБУ «Заповедное Подлеморье» лесохозяйственным отделом.



Также назвали участки, разрешённые для сбора кедрового ореха:



- бухта Крестовская;



- бухта Окуневая;



- бухта Крохалиная;



- бухта Крутая;



- местность Большой Чивыркуй;



- местность Кедровая;



- местность Малая Черемшана;



- местность Большая Черемшана;



В бухте Безымянная разрешён проход судов в рекреационную зону через заповедную акваторию озера Байкал для сбора кедрового ореха без организации стационарных стоянок и ночлега.



- При сборе пищевых лесных ресурсов не должны применяться способы, приводящие к гибели или повреждению деревьев, кустарников и других компонентов природной среды (использование колотов при заготовке кедрового ореха, слом веток, рубка деревьев и т.п.). Просим соблюдать правила поведения в лесу, режим особой охраны и правила пожарной безопасности в лесах, - обратились к посетителям в «Заповедном Подлеморье».

