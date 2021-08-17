Для сбора дикоросов требуется специальное разрешение
Установлены сроки сбора дикоросов на территории Забайкальского национального парка, сообщается на сайте ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Нацпарк находится в Баргузинском районе Бурятии.
Грибы можно собирать по мере вызревания; смородину лесную, шикшу, голубику – с 15 августа, бруснику – с 28 августа, клюкву – с 10 сентября; семена кедрового ореха – с 5 сентября.
Сбор грибов, шишки, голубики, брусники на территории Забайкальского национального парка в текущем году будет осуществляться на основании разрешений на посещение.
Сбор клюквы и кедрового ореха может осуществляться по специальным разрешениям, выдаваемым в центральном офисе ФГБУ «Заповедное Подлеморье» лесохозяйственным отделом.
Также назвали участки, разрешённые для сбора кедрового ореха:
- бухта Крестовская;
- бухта Окуневая;
- бухта Крохалиная;
- бухта Крутая;
- местность Большой Чивыркуй;
- местность Кедровая;
- местность Малая Черемшана;
- местность Большая Черемшана;
В бухте Безымянная разрешён проход судов в рекреационную зону через заповедную акваторию озера Байкал для сбора кедрового ореха без организации стационарных стоянок и ночлега.
- При сборе пищевых лесных ресурсов не должны применяться способы, приводящие к гибели или повреждению деревьев, кустарников и других компонентов природной среды (использование колотов при заготовке кедрового ореха, слом веток, рубка деревьев и т.п.). Просим соблюдать правила поведения в лесу, режим особой охраны и правила пожарной безопасности в лесах, - обратились к посетителям в «Заповедном Подлеморье».
В нацпарке в Бурятии разрешили собирать ягоды
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