Максимальная температура воздуха составит +24 градуса
По данным Бурятского гидрометцентра, 18 на большей части республики дожди и ливни, возможны грозы. Ветер восточный с переходом на северо-западный 6-11, утром и днём порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +11,+16, местами +3,+8, днём +14,+19, местами до +24.
В Улан-Удэ временами дождь, ночью сильный. Ветер ночью восточный 6-11, днём северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +12,+14, днём +16,+18.
В Бурятии ожидаются ливни и грозы
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