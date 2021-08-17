За сутки выявили 249 больных
По данным на 17 августа, за сутки в Забайкальском крае выявлено 249 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии вирус обнаружен у 61 036 забайкальцев.
За прошедшие сутки 216 человек вылечились от коронавируса, общее количество выздоровевших пациентов составило 53 702.
В моногоспиталях Забайкалья 123 человека находятся в тяжёлом состоянии, 46 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
За весь период COVID-19 унёс жизни 1262 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено пять летальных случаев от коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии продолжается медленное снижение заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки зарегистрировано 113 больных. Позавчера их было 115. Общее число случаев заражения достигло 55 042.
В Забайкалье коронавирус перешагнул отметку в 61 тысячу
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