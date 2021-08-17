Центральные улицы Улан-Удэ освобождают от полыни и пырея

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

С этого года траву косят районные администрации



В столице Бурятии руководство комбината по благоустройству и городского лесничества проводят ежедневные объезды территорий и составляют план по кошению. Сегодня работы ведутся на магистральных улицах. В Октябрьском районе косари работают на улице Бабушкина, в ближайшие дни перейдут на улицы Терешковой, Ключевская, Трубачеева, Боевая.



В Советском районе запланировано на кошение 24 участков общей площадью 37600 кв. м. Это улицы Куйбышева, Кирова, Коммунистическая, Профсоюзная, Ранжурова, Каландаришвили, проспект Победы и другие. Сегодня косари работают на улице Набережная в районе клеверной развязки.



В Железнодорожном районе работы идут на улицах Лимонова и Ботаническая. Далее косари перейдут на улицы Октябрьская, Комсомольская и проспект Автомобилистов.



В этом году с 1 июля впервые полномочия по кошению травостоя в местах общего пользования переданы администрациям районов в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств при благоустройстве территорий. Из-за обильных осадков в текущем сезоне выросло много травы, в том числе аллергенные растения такие, как полынь и другие.



Подведомственные учреждения комитета городского хозяйства: комбинат по благоустройству и городское лесничество – также участвуют в уборке городских улиц от излишней растительности. Работа ведётся ежедневно в каждом районе. В июле-августе комбинат уже скосил траву во всех городских скверах и на центральных площадях.



Напомним, что согласно правилам благоустройства, ответственность за организацию и производство уборочных работ возлагается:

- за уборку прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельных участков - на собственников или иных законных владельцев зданий, строений, сооружений;

- за уборку придомовой территории и прилегающих территорий - на собственников помещений в многоквартирном доме либо на организацию, осуществляющую управление и/или содержание общего имущества многоквартирного дома.



В случае бездействия управляющей компании или ТСЖ горожане могут обратиться с жалобой в муниципальную жилищную инспекцию по тел. 23-53-00, 23-52-67, 23-56-57. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

