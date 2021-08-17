Также на соблюдение антиковидных мер было проверено более 450 граждан
В Улан Удэ мобильные группы продолжают ежедневно проверять предприятия торговли, общественного питания, пассажиров и водителей общественного транспорта на соблюдение ограничений, введённых указом главы Бурятии по предупреждению и нераспространению коронавирусной инфекции.
- На сегодняшний день обстановка по коронавирусу идёт на спад, но по-прежнему вызывает тревогу, поскольку лето подходит к концу, завершаются отпуска, каникулы. Ежедневно выявляются новые факты заражения COVID-19, поэтому мы продолжаем фиксировать факты несоблюдения требований ограничительных мер, - отметил Михаил Слепнев, начальник управления общественной безопасности администрации г. Улан-Удэ.
16 августа в столице Бурятии мобильные группы проверили 269 объектов и более 450 граждан. Составлено 24 протокола, из которых 12 – на должностных лиц, по шесть – на юридических и физических. Выявлены несоблюдение масочного режима, ведение журналов дезинфекции с нарушениями.
Руководители объектов торговли, крупных торговых центров обязаны предоставить возможность гражданам приобрести маски и перчатки, следить за тем, чтобы соблюдалась социальная дистанция и санитарно-эпидемиологические требования: ежедневная термометрия персонала, ведение журналов уборки и т. д. Посетители должны соблюдать масочный режим при входе в магазины и кафе, у сотрудников обязательно наличие справок о прохождении медицинского осмотра. За одним столом может находиться не более четырёх человек, работать заведения должны не позже 24:00.
По результатам рейдовых мероприятий, проведённых мобильными группами в период с апреля 2020 года, составлено 2908 административных протоколов, из них: 1868 - на физических лиц, 671 – на должностных и 369 – на юридических лиц (ИП). Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ мобильные группы проверили 269 объектов
Общество, Фото:
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Также на соблюдение антиковидных мер было проверено более 450 граждан
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