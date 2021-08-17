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Шахматисты Забайкалья завоевали медали «Кубка Надежды»

Шахматисты Забайкалья завоевали медали «Кубка Надежды»
Общество,  Фото:федерация шахмат Забайкальского края
Два «золота» и «серебро» выиграли представители Читы

Международный шахматный фестиваль «Кубок Надежды 2021» стартовал в Нижнем Новгороде 15 августа. В его программе – соревнования по блицу, быстрым шахматам, этап детского кубка России и открытый турнир.

Забайкальские спортсмены завоевали на первых соревнованиях две золотых и одну серебряную медали. В первом виде программы – соревнованиях по блицу – отлично выступили учащиеся читинского детско-юношеского центра «Олимпиец» Базар Найданов и Анна Щипина, ставшие победителями в своих возрастных категориях. А представительница спортивной школы №3 города Чита Анастасия Шишкарёва стала серебряным призёром этого же соревнования.

- Поздравляем наших ребят с завоёванными наградами на международном фестивале. Впереди нас ждут классические шахматы, – рассказали в федерации шахмат Забайкальского края.

Соревнования продлятся по 21 августа, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

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шахматы фестиваль турнир спорт Забайкальский край Чита

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