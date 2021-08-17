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Для жителей посёлка в Бурятии строят сети водоснабжения

Для жителей посёлка в Бурятии строят сети водоснабжения
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
Жители Саган-Нура к осени получат питьевую воду из централизованного источника

Полным ходом идёт строительство сетей водоснабжения в посёлке Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии. Проект позволит лишить проблему дефицита воды для более 800 жителей населённого пункта. Новые сети водоснабжения позволят подключить 3 и 4 микрорайоны к централизованному источнику. В последние годы эти районы начали активно застраиваться, однако жители домов могли рассчитывать только на привозную воду.

- Мы видим, что подрядная организация отстаёт от графика, но не значительно. Работы стартовали в июне, а завершаться примерно к концу октября. На данном этапе построено уже порядка 5 километров магистральных сетей и установлено 36 водопроводных колодцев. Посёлок Сагаан-Нур первый населённый пункт в Мухоршибирском районе, где началось строительство сетей водоснабжения. До 2024 года в рамках программы будут построены сети также в сёлах Мухоршибирь, Новый Заган, Никольск, Подлопатки, Калиновка, Тугнуй, Хонхолой, Шаралдай, Харашибирь. В сёлах Мухоршибирь, Никольск и Новый Заган также предусмотрена модернизация водозаборных станций, – прокомментировал заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников после проверки качества выполняемых работ на объекте.

Министр строительства Николай Рузавин рассказал, о том, какие работы будут выполнены в посёлке Сагаан-Нур.

- Прокладка труб осуществляется на 12 улицах. Протяжённость сетей составит порядка 8 км. На реализацию данного мероприятия выделено почти 50 млн рублей. 98% — это средства из федерального бюджета и 2% - из республиканского. Строители используют самые современные материалы, трубы устойчивы к агрессивному воздействию грунта. Срок службы таких труб – полвека, - заявил министр.

Напомним, строительство систем водоснабжения в 2021 году проходит в 4 муниципальных образованиях: Кяхтинском, Мухоршибирском, Прибайкальском и Иволгинском районах. Кроме этого, оно продолжается в городе Улан-Удэ. Все эти меры позволят обеспечить качественной питьевой водой более 27800 человек. Ожидается, что благодаря масштабной программе доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, вырастет к 2022 году до 52%, сообщает пресс-служба министерства строительства Бурятии.
Бурятия Мухоршибирский район водоснабжение строительство

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