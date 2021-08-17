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Жителей Бурятии просят не есть грибы во время сбора

Жителей Бурятии просят не есть грибы во время сбора
Общество,  Фото:pixabay.com
Роспотребнадзор дал рекомендации, как выбирать и готовить грибы

В управлении Роспотребнадзора по Бурятии напомнили, как выбирать и готовить грибы, чтобы избежать неприятных последствий.

Чаще всего пищевые отравления грибами связаны с недостатком информации о грибах. По словам специалистов, люди собирают незнакомые грибы, в местах, где они накапливают соли тяжёлых металлов, ядохимикаты – около дорог, в городских парках. Кроме того, токсичным может быть и съедобный гриб в засушливый период года или после того, как место сбора грибов было обработано пестицидами или ядохимикатами для борьбы с насекомыми и вредителями.

- И, основное, не все знают, как правильно приготовить грибы. Грибы являются трудноперевариваемым продуктом, в них много грибной клетчатки — хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам. Поэтому блюда из грибов рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта, - отметили в пресс-службе управления.

Перед приготовлением все грибы рекомендуется предварительно отварить в течение 10 минут, отвар слить, промыть отваренные грибы и затем приготовить их как обычно. Предварительное отваривание грибов поможет значительно снизить в них содержание токсичных элементов, подчёркивают в Роспотребнадзоре.

Чтобы избежать отравления грибами, помните, что нельзя собирать грибы в вёдра, полиэтиленовые пакеты или мешки — это приводит к быстрой порче и повреждению ножки грибов. Это значительно затруднит последующую переборку и сортировку и может привести к попаданию в блюдо ядовитых грибов. Также не нужно собирать старые, переросшие, червивые и неизвестные грибы. Жителей Бурятии просят не пробовать грибы во время сбора.

Мариновать или солить грибы необходимо в оцинкованной посуде и глиняной глазурованной посуде.

Грибы нельзя хранить в тепле - это скоропортящийся продукт. А перерабатывать следует в день сбора.

Покупателям грибов не советуют приобретать сушёные, солёные, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли.

- На рынках и ярмарках к продаже грибы непромышленного производства допускаются только после проведения экспертизы, которая проводится для контроля качества поступающих в продажу продуктов. Экспертиза определяет качество грибов, их целостность, содержание радионуклидов. Только после проведения экспертизы выдаётся разрешение на реализацию продукции, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

При покупке грибов в магазинах и супермаркетах следует внимательно рассмотреть упаковку с грибами, они не должны быть загнившими или испорченными. Не нужно покупать грибы, если нарушена целостность упаковки или упаковка грязная. Не стоит приобретать грибы, если на упаковке нет этикетки, листов-вкладышей и вообще отсутствует информация о товаре.

При заготовке грибов, необходимо помнить, что существует перечень съедобных грибов. Из большой группы съедобных грибов только белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный являются безусловно съедобными грибами. Только эти грибы можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительного отваривания.
грибы Роспотребнадзор

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