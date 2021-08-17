В Киренском районе Иркутской области отменён режим ЧС

В настоящее время все возгорания на его территории ликвидированы
В Киренском районе Иркутской области снят режим ЧС в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки.
- Благодаря усилиям всех служб, в том числе помощи сил центрального военного округа министерства обороны РФ, которое предоставило 19 единиц тяжёлой техники и 49 человек личного состава, в Киренском районе нам удалось стабилизировать ситуацию с лесными пожарами. Сейчас все возгорания на территории этого района ликвидированы. При этом часть сил и средств остаются на месте, так как в районе установился пятый класс пожарной опасности. И мы должны быть готовы к любому развитию событий, - подчеркнул губернатор области Игорь Кобзев.
Напомним, что 6 августа на территории семи районов Иркутской области был введён режим чрезвычайной ситуации. Сейчас он продолжает действовать в шести районах: Усть-Кутском, Катангском, Усть-Илимском, Нижнеилимском, Мамско-Чуйском и Чунском районах. Кроме того, с 13 августа в Иркутской области и Якутии введён режим ЧС межрегионального значения, связанный в большей степени со сложной пожароопасной обстановкой в Якутии.
По информации министерства лесного комплекса, за минувшие сутки в Иркутской области было ликвидировано семь лесных пожаров. Крупный пожар площадью 4000 га был потушен в Киренском районе. В тушении было задействовано 85 человек и 48 единиц техники. Также в течении суток в Киренском районе был ликвидирован вновь обнаруженный пожар на площади 1 га.
Кроме того, по два пожара потушили в Усть-Кутском районе, по одному – в Усть-Удинском, Нижнеилимском и Катангском районах. Общая площадь потушенных лесных пожаров составила 6228 га.
В Катангском районе локализовано семь ранее обнаруженных возгораний на площади 23342 гектаров. На утро 17 августа продолжают действовать 17 ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 107380 га. Все очаги расположены в Катангском районе.
В тушении лесных пожаров 16 августа было задействовано 433 пожарных-десантника, 297 работников лесопожарных станций и 81 единица наземной техники.
Мониторинг лесопожарной обстановки осуществлял один самолёт Ан-2. Переброской наземных сил и средств пожаротушения занимались два вертолёта Ми-8.
- С начала пожароопасного периода в Иркутской области было зарегистрировано 523 лесных пожара. В прошлом году на эту дату в Прибайкалье было зафиксировано 793 пожара на территории лесного фонда, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Киренском районе Иркутской области отменён режим ЧС
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