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Иркутские учёные создают уникальную базу данных по каменному веку

Иркутские учёные создают уникальную базу данных по каменному веку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Археологами проведены масштабные полевые изыскания и комплексные аналитические исследования

В лаборатории геоархеологии Байкальской Сибири Иркутского государственного университета учёные работают над созданием базы больших объёмов данных по каменному веку. Это принципиально новый для российской археологии исследовательский инструмент.

Создание базы выполняется в рамках проекта «Байкальская Сибирь в каменном веке: на перекрёстке миров». По словам руководителя проекта, профессора отдела антропологии университета Альберты, приглашённого учёного Анджея Витольда Вебера, формирование и развитие систем обработки междисциплинарных данных, использование цифровых технологий позволяют собрать и структурировать большие объёмы информации по геоархеологическим объектам каменного века.

- Создание систематической базы археологических данных по палеолиту и мезолиту Прибайкалья важно для науки как минимум тем, что позволяет использовать археологическую информацию в исследованиях не только ограниченному кругу учёных, но и многим другим специалистам, - заявил Анджей Витольд Вебер.

Используя возможности лаборатории и полученные с её помощью результаты, археологи ИГУ планируют впервые в мире предложить объяснительные пространственно-темпоральные модели развития древних сообществ Байкальской Сибири в позднем палеолите–неолите. Тем самым они предполагают переломить в положительную сторону современную ситуацию, определяемую специалистами как мемориальную регрессию в отношении Байкальской Сибири.

- Байкальская Сибирь во многих концепциях генезиса палеосибирских этносов, заселения Северной Америки, Японского архипелага оценивалась как ядро формирования народов, как исходная территория, с которой происходили движения человеческих популяций. Однако современная ситуация приводит к постепенному исчезновению данных по Байкальской Сибири из различных археологических построений и сводок. И это несмотря на то, что территория региона обладает огромным потенциалом в виде геоархеологических объектов широкого хронологического диапазона, - пояснила Екатерина Липнина, соруководитель проекта, директор научно-исследовательского центра «Байкальский регион» ИГУ.

Археологами ИГУ проведены масштабные полевые изыскания на ряде археологических объектов, комплексные аналитические исследования, создана концепция системы обработки больших объёмов данных, получены информативные новые междисциплинарные геоархеологические данные и другие важнейшие научные результаты. Промежуточные результаты исследований нашли своё отражение в ряде статей, опубликованных в авторитетных научных журналах. Об этом сообщает пресс-служба ИГУ со ссылкой на министерство образования РФ.

Иркутск вузы археология ученые наука каменный век база данных

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