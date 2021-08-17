Наибольший восторг у ребят вызвали питомцы Живого уголка музея
Для воспитанников Кабанского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, организовали поездку в Улан-Удэ. Дети посетили Этнографический музей народов Забайкалья.
- В нашем учреждении большое внимание уделяется теме краеведения. Согласно плану воспитательной работы была организована поездка в Этнографический музей народов Забайкалья. От экскурсовода ребята узнали много интересного о культуре и быте забайкальских бурят, эвенков и семейских, - рассказали педагоги центра.
По их словам, большой интерес у детей вызвало подворье казачьего атамана и эвенкийский комплекс. Девочкам пришлась по вкусу выставка народного костюма, где были представлены женские наряды всех губерний России.
- Наибольший восторг у ребят вызвали питомцы Живого уголка музея. Им рассказали о каждом из них и разрешили покормить, - сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.
Детей-сирот свозили в Этнографический музей в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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