Детей-сирот свозили в Этнографический музей в Улан-Удэ

Общество, Фото: предоставлено минсоцзащиты Бурятии

Наибольший восторг у ребят вызвали питомцы Живого уголка музея



Для воспитанников Кабанского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, организовали поездку в Улан-Удэ. Дети посетили Этнографический музей народов Забайкалья.



- В нашем учреждении большое внимание уделяется теме краеведения. Согласно плану воспитательной работы была организована поездка в Этнографический музей народов Забайкалья. От экскурсовода ребята узнали много интересного о культуре и быте забайкальских бурят, эвенков и семейских, - рассказали педагоги центра.



По их словам, большой интерес у детей вызвало подворье казачьего атамана и эвенкийский комплекс. Девочкам пришлась по вкусу выставка народного костюма, где были представлены женские наряды всех губерний России.



- Наибольший восторг у ребят вызвали питомцы Живого уголка музея. Им рассказали о каждом из них и разрешили покормить, - сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.

