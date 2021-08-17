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Студенты Иркутска стали призёрами соревнований роболодок

Студенты Иркутска стали призёрами соревнований роболодок
Общество,  Фото:пресс-служба ИрНИТУ
Разработчики представили безэкипажное судно, оснащённое машинным зрением и микрокомпьютером

Команда «Байкал» Иркутского национального исследовательского технического университета (ИрНИТУ) заняла второе место на всероссийских соревнованиях роботизированных лодок. Турнир состоялся на озере центрального парка «Минный городок» во Владивостоке с 14 по 15 августа. Соперниками политеховцев стали 20 команд из Красноярска, Владивостока и других городов.

Во Владивостоке иркутские студенты Максим Попов, Владислав Бянкин, Фёдор Дерюгин и Данил Кравчук представили безэкипажное судно, оснащённое технологией машинного зрения и микрокомпьютером. Катамаран способен автономно выполнять сложные задачи. Контролировать работу устройства можно при помощи компьютера или телефона.

В первый день соревнований студенты презентовали беспилотник членам экспертной комиссии, а также провели испытания лодок в реальных условиях акватории. На финальных заплывах участникам предлагалось за полтора часа пройти несколько испытаний: распознать маркеры разных цветов, заплыть в створы ворот, пришвартоваться к заданному парковочному месту.

Безошибочно справиться с первым этапом удалось только команде «Байкал». Судьи высоко оценили презентацию иркутской команды и технические характеристики судна, изготовленного по подобию классического катамарана. Особенно впечатлила экспертов и участников соревнований манёвренность беспилотника.

Разработчики Иркутского политеха набрали 76 баллов и стали вторыми в общем зачёте. Победу одержала команда из центра развития робототехники, замкнули тройку лидеров студенты Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского (обе команды представляли Владивосток).

Иркутским студентам, занявшим второе место, организаторы вручили портативные жёсткие диски. Об этом сообщает пресс-служба ИрНИТУ.
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