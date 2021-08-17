Россия возобновляет рейсы в Доминикану, Чехию и Южную Корею

Полёты вновь станут возможны с 27 августа



С 27 августа Россия снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Доминикану, Чехию и Южную Корею. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.



Также с этой даты в три раза будет увеличено число регулярных рейсов в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Увеличится также количество регулярных рейсов в Венгрию, Киргизию, Таджикистан и на Кипр.



Вместе с тем оперативный штаб продлил до 2 сентября включительно действующие ограничения по авиасообщению с Танзанией с учётом сложной эпидемиологической обстановки в этой стране.





