Полёты вновь станут возможны с 27 августа
С 27 августа Россия снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Доминикану, Чехию и Южную Корею. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.
Также с этой даты в три раза будет увеличено число регулярных рейсов в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Увеличится также количество регулярных рейсов в Венгрию, Киргизию, Таджикистан и на Кипр.
Вместе с тем оперативный штаб продлил до 2 сентября включительно действующие ограничения по авиасообщению с Танзанией с учётом сложной эпидемиологической обстановки в этой стране.
Россия возобновляет рейсы в Доминикану, Чехию и Южную Корею
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