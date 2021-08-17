Свежескошенная трава полезна для обитателей Этнографического музея
В июле Этнографический музей народов Забайкалья в Улан-Удэ объявлял сбор свежескошенной травы и ботвы овощей для животных Этнозоосада.
Накануне в социальной сети музей продублировали информацию о сборе, сообщив, что это вновь стало актуально.
- Если у вас есть возможность привезти свежескошенную траву (за чертой города), ботву овощей, будем вам благодарны. Разбавим рацион животных необходимыми витаминами, - обратились сотрудники музея.
Сбор овощей для животных с населения происходит ежегодно. Как правило, горожане с удовольствием делятся урожаем для подопечных музея. Нередко сотрудники музея даже просят прекратить поставки, поскольку запасники оказываются переполнены. Такая картина, к примеру, наблюдалась в прошлом году.
Улан-удэнцев просят привезти траву для животных Этнозоосада
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Свежескошенная трава полезна для обитателей Этнографического музея
Организаторы конкурса заверяют, что так голосовали сами жители Бурятии
Софья Таюрская и Илья Прусикин рассказали про свой отпуск в Иркутской области и Забайкалье
Мать заволновалась, так как ей никто не открывал
На телеканале ТНТ состоялась премьера «бурятского» сериала «Маньячелло»
Общее число случаев заражений превысило отметку в 55 тысяч
Оленёнка и его маму сфотографировали в «Заповедном Подлеморье»
Также на стихийной свалке обнаружены банки неиспользованных кофе и чая
Доля нестандартных проб питьевой воды в целом снижается
Подарок сделали друзья и предприниматели
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия чемпионата страны
Мужчине предстоит почистить территорию от порубочных остатков
Женщина пожаловалась в прокуратуру
Приём будет касаться вопросов нарушения прав несовершеннолетних
Соревнования состоятся в конце сентября