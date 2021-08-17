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Улан-удэнцев просят привезти траву для животных Этнозоосада

Улан-удэнцев просят привезти траву для животных Этнозоосада
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Свежескошенная трава полезна для обитателей Этнографического музея

В июле Этнографический музей народов Забайкалья в Улан-Удэ объявлял сбор свежескошенной травы и ботвы овощей для животных Этнозоосада.

Накануне в социальной сети музей продублировали информацию о сборе, сообщив, что это вновь стало актуально.

- Если у вас есть возможность привезти свежескошенную траву (за чертой города), ботву овощей, будем вам благодарны. Разбавим рацион животных необходимыми витаминами, - обратились сотрудники музея.

Сбор овощей для животных с населения происходит ежегодно. Как правило, горожане с удовольствием делятся урожаем для подопечных музея. Нередко сотрудники музея даже просят прекратить поставки, поскольку запасники оказываются переполнены. Такая картина, к примеру, наблюдалась в прошлом году.
трава этнографический музей

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