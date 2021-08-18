Выставка будет работать с 19 по 21 августа на станции «Иркутск – Пассажирский»
19 августа в Иркутск прибудет «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны» – уникальный передвижной музей. Это иммерсивная инсталляция, размещённая в подвижном составе поезда. В основе экспозиции – трёхмерные панорамы команды молодых художников «Невский баталист». Посетители музея, проходя по вагонам, перемещаются от одного эпизода к другому – от предвоенных лет до Великой Победы.
«Поезд Победы» – масштабный историко-просветительский проект, созданный в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведения Года памяти и славы в России.
В Иркутске выставка будет работать с 19 по 21 августа на станции «Иркутск – Пассажирский». Жители области смогут посетить экспозиции инсталляции «Поезд Победы», а также интерактивные площадки, предварительно пройдя регистрацию на сайте поездпобеды.рф. После регистрации необходимо получить специальный билет и предъявить его при входе на вокзал.
Интерактивные научные площадки посвящены теме науки и технологии в современном мире, а также патриотическому воспитанию молодёжи. Напомним, 2021 год в России объявлен Годом науки и технологий, и одна из его целей – привлечь в эту сферу талантливую молодёжь.
В мероприятии примут участие представители федеральных, областных и муниципальных органов власти, представители патриотических организаций, лидеры молодёжных организаций, блогеры, волонтёры. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Напомним, что жители Бурятии смогут посетить передвижной музей «Поезд Победы» 22 и 23 августа в Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 12+
Иркутск посетит «Поезд Победы»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Посетители увидят бурятские, русские и мордовские народные костюмы
Выставка будет работать с 19 по 21 августа на станции «Иркутск – Пассажирский»
Максимальная температура воздуха составит +24 градуса
В международном фестивале примут участие старообрядческие коллективы и мастера из регионов России и зарубежья
Участвовать могут школьники, находящиеся на различных видах учёта
Команда республики принимает участие в кубке РФС среди спортшкол СФО и ДФО
Археологами проведены масштабные полевые изыскания и комплексные аналитические исследования
Участникам нужно опубликовать в соцсетях фотографию или видео с флагом России
Пробег прошёл по четырём дистанциям
В ближайшее время состоится итоговая приёмка объекта
Разработчики представили безэкипажное судно, оснащённое машинным зрением и микрокомпьютером
Жители Саган-Нура к осени получат питьевую воду из централизованного источника
В ближайшем будущем третью смену также отменят в двух школах Левобережья
Для исследования ситуации в бухту Песчаная выехали специалисты
Для сбора дикоросов требуется специальное разрешение