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Семейские Бурятии приглашают на онлайн-фестиваль «Раздайся, корогод!»

Семейские Бурятии приглашают на онлайн-фестиваль «Раздайся, корогод!»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В международном фестивале примут участие старообрядческие коллективы и мастера из регионов России и зарубежья

В Улан-Удэ более 80 народных хоров и ансамблей, мастеров народных промыслов покажут традиции и культуру старообрядцев на фестивале «Раздайся, корогод!». География участников впечатляет: республики Крым, Хакасия и Марий Эл; Белгородская, Новосибирская, Нижегородская и Ульяновская области; Забайкальский и Пермский края; Ненецкий автономный округ и Румыния. Бурятию на фестивале представят семейские коллективы Бичурского, Тарбагатайского, Мухоршибирского, Заиграевского, Кижингинского, Селенгинского, Хоринского, Иволгинского, Кяхтинского районов и города Улан-Удэ.

Фестиваль впервые проходит в режиме «онлайн». Творческие состязания включают конкурсы песенного и обрядового фольклора, старообрядческого костюма и конкурс мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Зрители увидят премьеры музыкальных клипов лучших исполнителей песенного и обрядового конкурсов, наиболее яркие концертные номера участников в большом онлайн концерте. Работы мастеров народных художественных промыслов и некоторые секреты по их изготовлению будут доступны к просмотру на ютуб-канале «РЦНТ Бурятия».

Напомним, что V международный фестиваль-конкурс фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, корогод!» посвящён памяти Веры Долженко, заслуженного работника культуры республики, лауреата премии правительства Бурятии за вклад в развитие народного творчества. Более 30 лет Вера Никифоровна посвятила делу возрождения, сохранения и популяризации культурных традиций русского населения Забайкалья, старообрядческого (семейского), казачьего фольклора в регионе. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества».

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