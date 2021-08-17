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В лесах Улан-Удэ находят телевизоры и матрасы

В лесах Улан-Удэ находят телевизоры и матрасы
Общество, 
Также на стихийной свалке обнаружены банки неиспользованных кофе и чая

14 августа состоялась седьмая акция проекта «Календарь субботников». Волонтёры собрали более 50 мешков мусора в лесу в посёлке Энергетик в Улан-Удэ.

- За семь акций мы нарастили мышцы, участников стало больше - 12-15 человек приходили на первые акции, а сейчас приходят 20-30. На байкальские уборки мест свободных нет. Благодарим каждого, кто пришёл собирать вообще не свой мусор, но понимает ценность уборки - мы пишем новую историю Бурятии, чистого города Улан-Удэ. Многие из добровольцев - это мамы и папы, которые не побоялись взять с собой детей и показать им пример, - отметил общественник, руководитель КВН-движения Бурятии Чингис Болотов.

Из интересных находок - в лесу найдены старинные аудиокассеты, калькулятор, много обуви. Нашлись телевизоры, кинескопы, тв-лампы и разные детали.

- Матрацы, шины, банки неиспользованных кофе, чая, много пластика и тряпья. Хотим напомнить, что старую технику, вещи, можно продать, например, на «Авито» и выручить деньги, которые не валяются просто так в лесу и не вредят природе, как тот мусор. Ещё для удобства всех нас волонтёры «Гринпис» создали удобный сервис - карту пунктов приёма вторсырья в Улан-Удэ RECYCLEMAP.RU. Для тех, кто точно хочет помочь природе, уменьшить экослед, покупать и потреблять экономно, есть уже возможности это делать, - заключил Болотов.


мусор уборка Лес

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